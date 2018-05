La fusion entre Hydro One et Avista avance

Toronto — Le projet de regroupement entre Hydro One et Avista a franchi un autre obstacle aux États-Unis, ont indiqué mardi les deux entreprises. Le Comité des investissements étrangers des États-Unis a achevé son examen de l’accord et n’y a décelé aucun problème de sécurité nationale non résolu, ont-elles précisé. L’entente amicale annoncée l’été dernier, en vertu de laquelle le fournisseur d’électricité ontarien fera l’acquisition de la société américaine d’énergie, a reçu l’autorisation des autorités américaines antitrust au début avril, et l’approbation de la Commission fédérale des communications (FCC) le 4 mai. La transaction nécessite encore plusieurs autres approbations, y compris des commissions de services publics dans les États de Washington, de l’Idaho, de l’Oregon, du Montana et de l’Alaska.