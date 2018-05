Marks & Spencer fermera 100 magasins au Royaume-Uni

Photo: Leon Neal Agence France-Presse

Londres — La chaîne Marks & Spencer a annoncé mardi la fermeture de plus d’une centaine de magasins au Royaume-Uni d’ici à 2022, pariant sur la montée de ses ventes en ligne et menaçant potentiellement des milliers d’emplois. Le groupe britannique a fourni pour l’instant les noms de 14 grands magasins d’alimentation, de vêtements et de produits d’équipement domestique qui vont fermer d’ici à l’année prochaine ou que le groupe propose de fermer. Ils s’ajoutent à 21 magasins déjà fermés depuis le lancement de cette restructuration à la fin de 2016. Le groupe n’a pas précisé le nombre d’emplois supprimés, déclarant simplement que 9 des 14 grands magasins nommés mardi employaient 626 personnes et qu’il s’efforcerait de leur proposer un travail dans un autre magasin.