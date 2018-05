La Caisse en rajoute dans Invenergy

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé l’augmentation de sa participation dans Invenergy Renewables, « la plus importante société privée nord-américaine du secteur des énergies renouvelables ». La participation économique de la Caisse passe à 52,4 %, mais Invenergy demeure le membre dirigeant de la société. Les modalités financières n’ont pas été précisées. Invenergy Renewables est active dans la production d’énergie éolienne et solaire ainsi que dans le secteur des projets de stockage d’énergie avancés, ayant développé des projets totalisant environ 14 000 mégawatts.