Walmart offre un service gratuit de cueillette pour la marchandise générale

Photo: Gene J. Puskar Associated Press

Toronto — Walmart Canada déploie un service gratuit de cueillette pour la marchandise générale et les vêtements dans tous ses magasins canadiens. Selon le vice-président de l’omnicanal et de l’épicerie en ligne du détaillant, Daryl Porter, le service sera offert partout au pays d’ici la fin de la semaine. Il permettra aux consommateurs d’économiser des frais de livraison en ramassant leur commande au magasin le plus près de leur domicile. Sur le plan financier, le mastodonte américain a témoigné jeudi d’une performance financière robuste au premier trimestre. Les ventes de ses magasins comparables se sont améliorées de 2,1 %. Les ventes en ligne se sont améliorées de 33 %, ce qui demeure inférieur à la croissance de 40 % prédite par Walmart cette année. Walmart a affiché un bénéfice net de 2,13 milliards $US, soit 72 ¢US par action. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 1,14 $US par action. Au même moment l’an dernier, Walmart annonçait un profit de 3,04 milliards $US, ou 1 $US par action.