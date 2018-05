Les perspectives de croissance mondiale revues à la hausse

Les perspectives de croissance mondiale ont été revues à la hausse et tablent désormais sur 3,2 % en 2018 et en 2019, selon un rapport de l’ONU publié jeudi, qui met aussi en garde contre les atteintes au multilatéralisme pouvant y contrevenir.

« La croissance de l’économie mondiale dépasse les prévisions et le PIB mondial devrait dépasser les 3 % cette année et en 2019, grâce à la vigueur des pays développés et des conditions d’investissement généralement favorables », note le rapport.

Le document précise que « la croissance économique mondiale est désormais estimée à 3,2 % à la fois en 2018 et en 2019, soit une progression respective chaque année de 0,2 et de 0,1 point de pourcentage » par rapport aux dernières prévisions datant de fin 2017. « La croissance du commerce mondial s’est également accélérée, reflétant une augmentation généralisée de la demande mondiale », relève aussi le rapport réalisé par le département des Affaires économiques de l’ONU.

Mais attention, « le multilatéralisme n’est pas une option, c’est une nécessité », a souligné lors d’une conférence de presse Elliott Harris, secrétaire général adjoint à l’ONU pour le développement économique et chef économiste de l’organisation. Le rapport souligne à cet égard que « les risques ont augmenté » pouvant contrecarrer la croissance mondiale. Il faut « s’attaquer d’urgence à un certain nombre de défis politiques, dont les menaces contre le système commercial multilatéral, les fortes inégalités et la nouvelle augmentation des émissions de carbone », est-il écrit dans le document.

Visant implicitement la politique du président américain, Donald Trump, le rapport met en garde contre les atteintes au « système commercial multilatéral » par « de nouvelles barrières commerciales ou des mesures de rétorsion ». Elles « menacent la vigueur et la durabilité de la croissance mondiale, avec des répercussions potentiellement importantes, en particulier pour les économies en développement », avertit le document de l’ONU.