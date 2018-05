Réduire les impôts des sociétés dirigées par des femmes

Ottawa — Les entreprises dirigées par des femmes devraient profiter de plus faibles taux d’imposition, a suggéré mercredi un groupe transfrontalier qui se consacre à la promotion des femmes dans les milieux d’affaires. Le Conseil canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs d’entreprise a lancé l’idée dans un rapport publié mercredi. Selon le groupe, un taux d’imposition réduit encouragerait plus de femmes à créer et à diriger des entreprises et encouragerait les sociétés à inclure des femmes dans leurs plans de relève d’actionnariat. Il encourage en outre les fournisseurs de capitaux à rendre les marchés plus accueillants pour les femmes en augmentant ou en modifiant leurs offres pour cibler les femmes entrepreneures. Le conseil a été créé l’an dernier par le premier ministre Justin Trudeau et le président américain, Donald Trump, afin d’aider les entreprises contrôlées par des femmes à contribuer à la croissance économique, à la concurrence et à l’intégration des deux économies.