La SEC monte une arnaque

L’autorité chargée de réguler les marchés financiers aux États-Unis (la SEC) a lancé mercredi sur Internet la page Howeycoins.com. Un site comme il en fleurit sur le Web depuis que le bitcoin, la star des monnaies virtuelles, est devenu le dernier investissement à la mode l’an dernier. À grand renfort de photos de palmiers et de coupes de champagne et de tweets de vedettes prédisant un grand avenir à la cryptomonnaie. Mais quand les internautes tentés par l’aventure cliquent pour en acheter, ils sont renvoyés vers une page de la SEC les mettant en garde contre les investissements douteux et les incitant à mener des recherches approfondies avant de débourser toute somme. Plus de 120 plaintes liées à des cryptomonnaies ont atterri sur leurs bureaux l’an dernier et « ça continue à affluer cette année », a indiqué la SEC.