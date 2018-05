Héroux-Devtek devient sous-traitant d’une société qui lui a arraché un contrat

Héroux-Devtek a conclu une entente lui permettant de récupérer une partie d’un contrat qui n’avait pas été renouvelé l’an dernier par l’armée de l’air des États-Unis pour ensuite être octroyé à un concurrent américain.

Ce contrat de quatre ans annoncé mercredi pourrait rapporter plus de 65 millions au spécialiste québécois des trains d’atterrissage. Il a été conclu avec AAR Corp., une entreprise de l’Illinois. En devenant sous-traitant d’AAR, Héroux-Devtek sera notamment responsable de la remise à neuf et de la gestion des trains d’atterrissage de l’avion de ravitaillement KC-135. La compagnie fabriquera aussi des pièces de rechange pour le KC-135, l’appareil de transport de cargaison Hercules C-13, ainsi que d’autres composants de train d’atterrissage. « Nos décennies d’expérience avec le gouvernement américain seront mises au service de cet important contrat », a souligné le vice-président et chef de l’exploitation chez Héroux-Devtek, Martin Brassard, par voie de communiqué.

Il y a un peu plus d’un an, l’entreprise avait été secouée à la Bourse de Toronto après avoir annoncé que son contrat avec l’armée de l’air américaine — qui incluait de la gestion pour l’appareil de surveillance Boeing E-3 — n’avait pas été renouvelé. La diminution de la charge de travail découlant de cette annonce avait forcé Héroux-Devtek à procéder à une soixantaine de mises à pied à ses installations de Longueuil et de comptabiliser une charge de restructuration de 5 millions au quatrième trimestre. Bien qu’elle récupère une partie du contrat qui lui a échappé, l’entreprise n’a pas voulu en préciser l’ampleur.

Les analystes financiers ont accueilli favorablement l’annonce, soulignant qu’elle permettait à Héroux-Devtek d’ajouter une nouvelle entreprise à sa liste de clients, ce qui devrait avoir des répercussions positives sur son action. « Cela pourrait mener à d’autres ententes à plus long terme, a indiqué Benoit Poirier, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note envoyée par courriel. Ce contrat va solidifier l’exposition de la société au secteur américain de la défense, où les perspectives sont solides. » Selon Derek Spronck, de RBC Marchés des capitaux, cet « important contrat » avec AAR viendra ajouter environ 4 % aux revenus annuels de 400 millions générés par Héroux-Devtek.

En plus de ses installations à Longueuil, Laval et Saint-Hubert, Héroux-Devtek exploite des sites en Ontario, dans l’État de l’Ohio, au Kansas, à Washington ainsi qu’au Royaume-Uni. Son effectif total est d’environ 1365 employés.