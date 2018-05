«Le mythe start-up», épisode 3 – Créer son équipe

Écoutez « Le mythe start-up » ci-dessous.

Dans ce troisième épisode, Simon Bédard, de Clinia, tente de trouver de nouveaux partenaires à la suite du départ inattendu de ses cofondateurs de la première heure. Pour former son équipe de rêve, il multiplie les rencontres et va même tenter sa chance lors d'un événement organisé à La Ronde. Lorsqu'il parvient à mettre la main sur des candidats intéressants, il les soumet à une exigeante série de tests. À venir la semaine prochaine: l'art du pitch. Animation et réalisation: Karl Rettino-Parazelli Montage: Élizabeth Potvin-Lemay Communications et engagement: Valérie Duhaime, Catherine Gentilcore, Catherine Legault Graphisme: Caroline Desrosiers Soutien technique: Guillaume Levasseur Production: Le Devoir