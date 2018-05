Les ristournes de Desjardins toujours en hausse

Le Mouvement Desjardins a dévoilé des excédents en hausse au premier trimestre de 2018, ajoutant ainsi à la provision pour ristournes. L’institution coopérative avait l’an dernier augmenté son retour aux membres pour la première fois depuis 2014.

Au terme de son premier trimestre clos le 31 mars, le Mouvement Desjardins a inscrit des excédents avant ristournes de 501 millions, en hausse de 118 millions par rapport à celui de 2017. Les excédents rajustés sont en progression de 28 %, ou de 110 millions. « Cette performance s’explique, entre autres, par la poursuite de la croissance des activités du réseau des caisses, ainsi que par des gains supérieurs sur les placements et par la hausse des revenus liés à la croissance des actifs sous gestion », peut-on lire dans le communiqué.

Desjardins a donc comptabilisé une provision pour ristournes de 50 millions au premier trimestre, en hausse de 43 % par rapport aux 35 millions au trimestre correspondant de 2017. Au total, le retour aux membres et à la collectivité atteint 82 millions, contre 61 millions un an plus tôt.

Au terme de son exercice financier 2017, l’institution québécoise avait comptabilisé des excédents avant ristournes de 2,15 milliards, en hausse de 21 % sur un an. La provision pour ristournes atteignait alors les 202 millions, soit une première progression depuis 2014. Au cours de cette dernière année, les ristournes avaient franchi la barre des 200 millions pour la première fois, peut-on lire dans un texte de La Presse canadienne.

Revenant aux données du premier trimestre de 2018, la dotation à la provision pour pertes de crédit a été augmentée de 23 millions pour totaliser 115 millions. Cette augmentation est expliquée principalement par l’effet de l’adoption de l’IFRS du 9 au 1er janvier 2018. Quant au ratio des prêts dépréciés bruts, exprimé en pourcentage du portefeuille total de prêts et acceptations bruts, il s’établit à 0,52 %.

Au 31 mars 2018, l’actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 282,1 milliards, en hausse de 2,5 % depuis le 31 décembre 2017. Le ratio des fonds propres s’est établi à 17,7 % au 31 mars, comparativement à 18,4 % au 31 décembre.