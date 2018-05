Il faut laisser «La Presse» «voler de ses propres ailes», dit André Desmarais

La société Power « aurait pu » vendre La Presse, car « il y a beaucoup de monde qui était intéressé », a affirmé André Desmarais vendredi en marge de l’assemblée des actionnaires, mais il n’est « pas sûr que c’était dans l’intérêt du bon journalisme à long terme ».

La décision de miser sur la transformation du journal en organisme sans but lucratif, annoncée mardi, permettra à La Presse d’avoir accès à des fonds provenant « d’autres couches de la société, que ce soit des donateurs, le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux », a déclaré M. Desmarais, qui ne s’était pas encore exprimé sur la question devant les médias.

« Il fallait passer à une nouvelle étape », a dit M. Desmarais, président et co-chef de la direction de Power Corporation du Canada, une fonction partagée avec son frère, Paul Desmarais fils. « Notre intention est vraiment de laisser La Presse voler de ses propres ailes », a-t-il dit.

Revenus publicitaires

Le jour de l’annonce, faite par la haute direction de La Presse, André Desmarais s’est adressé directement aux employés, réunis au Palais des congrès, mais n’a pas participé à la conférence de presse. Celle-ci a été menée par le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur, et l’éditeur, Guy Crevier.

Depuis quelques années, les revenus publicitaires des médias écrits peinent à concurrencer les plateformes numériques des géants étrangers comme Google et Facebook. Si Québec a récemment annoncé une aide aux médias, les plans d’Ottawa ne sont pas encore arrêtés.

Dans son budget cet hiver, Ottawa a annoncé l’exploration de nouveaux modèles pour que les médias puissent recevoir des « dons privés » et du « soutien philanthropique » destinés à un journalisme « à but non lucratif ».

« Notre interprétation, c’est qu’ils ne veulent pas donner d’argent à des familles riches ou à des grosses compagnies. Et je pense qu’ils ont raison. Franchement, si j’étais au gouvernement, je ne suis pas là pour donner un subside à la famille Desmarais. C’est pas normal. Ça serait mal interprété », a dit M. Desmarais, qui s’est dit optimiste quant à la possibilité que les gouvernements épauleront les médias.