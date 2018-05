Faible progression de l’inflation aux États-Unis

Washington — L’inflation a progressé de seulement 0,2 % aux États-Unis en avril. Le département du Travail a ajouté que l’inflation était en hausse de 2,5 % sur 12 mois, soit sa plus forte progression des 14 derniers mois. L’inflation de base s’est améliorée de seulement 0,1 % et de 2,1 % sur un an. La Réserve fédérale des États-Unis a prévenu qu’elle rehaussera son taux directeur deux fois cette année, mais la mollesse de l’inflation de base risque de refroidir son empressement.