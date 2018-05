«Subprimes»: RBS paie une amende salée pour clore une enquête

La banque britannique RBS a annoncé jeudi qu’elle allait payer une amende de 4,9 milliards de dollars pour régler un litige avec les autorités américaines en lien avec la crise des subprimes, en vertu d’un accord avec le département de la Justice.

« La banque RBS annonce avoir trouvé un accord de principe avec le département américain de la Justice pour conclure son enquête sur l’émission par RBS de titres financiers adossés à des prêts hypothécaires entre 2005 et 2007 », a-t-elle expliqué dans un communiqué. Elle a ajouté que le principe du montant agréé était de 4,9 milliards de dollars. « Retirer une incertitude de cette taille va rendre la voie plus claire pour les investisseurs » potentiellement intéressés par RBS, a estimé le directeur général de RBS, Ross McEwan.

RBS avait grossi démesurément dans les années précédant la crise, avant de devoir être sauvée de la faillite par l’État britannique et de réduire considérablement la voilure depuis le début de la décennie 2010, recentrant son activité sur la banque de détail et pour les entreprises au Royaume-Uni. La banque est encore détenue à 71 % par l’État britannique qui voudrait se désengager. La vente d’une partie de sa participation devrait être rendue plus facile par l’annonce de jeudi.

71 % C’est le pourcentage que détient l’État britannique dans la banque RBS.

Les démêlés de RBS avec le département américain de la Justice, qui reproche à la banque ses agissements dans la crise des subprimes, constituent les dernières poursuites en cours à son encontre aux États-Unis dans cette affaire.

RBS a déjà été lourdement pénalisé aux États-Unis pour ses pratiques avant la crise, l’établissement ayant notamment dû payer en 2017 une amende de 5,5 milliards de dollars à la FHFA (Federal Housing Finance Agency) et en 2016 une pénalité de 1,1 milliard à la National Credit Union Administration (NCUA). Plus récemment, elle a accepté de verser 500 millions de dollars aux autorités judiciaires new-yorkaises.