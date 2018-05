Le profit net de Lassonde a grimpé

Les Industries Lassonde ont affiché mercredi un bénéfice net en hausse de 11,2 % pour leur premier trimestre, comparativement à la même période l’an dernier, notamment grâce à l’incidence de la réforme fiscale aux États-Unis. Le producteur de jus et de boissons de fruits et légumes de Rougemont a engrangé un profit net de 14,5 millions, ou 2,08 $ par action, pour le premier trimestre clos le 31 mars. En comparaison, il avait réalisé un bénéfice de 13,1 millions, ou 1,87 $ par action, au même trimestre un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 357,7 millions au premier trimestre, un chiffre d’affaires en baisse de 3,5 % par rapport à celui de 370,7 millions de l’année précédente. En excluant l’effet défavorable du taux de change, les ventes n’ont diminué que de 0,9 %, ce que l’entreprise a attribué en grande partie à un effet de prix défavorable aux États-Unis et à une diminution des volumes de vente des produits de marques nationales.