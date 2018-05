Lockout chez ABI: les Métallos disent constater de l’ouverture de la part du patron d’Alcoa

Même s’ils n’ont obtenu aucune promesse, les représentants des employés en lockout de l’Aluminerie de Bécancour (ABI) disent avoir constaté de l’ouverture de la part du président et chef de la direction d’Alcoa, Roy Harvey.

Le conflit de travail s’est invité à la période des questions de l’assemblée annuelle du géant de l’aluminium, qui se déroulait mercredi à Pittsburgh, où M. Harvey a été interpellé à deux reprises sur le sujet par des membres du syndicat des Métallos. Ces derniers avaient pu participer à l’événement puisqu’ils avaient obtenu des procurations d’actionnaires favorables à leur cause. Auparavant, une centaine de membres des Métallos ayant fait le trajet depuis le Québec avaient manifesté devant l’endroit où se tenait le rendez-vous annuel de la multinationale.

Interrogé par le directeur québécois du syndicat des Métallos, Alain Croteau, M. Harvey s’est montré prudent dans ses réponses, affirmant qu’Alcoa avait de « bonnes intentions » en retournant à la table des négociations. « Nous croyons en notre équipe de direction à Bécancour, a déclaré le dirigeant d’Alcoa. Nous allons aussi nous assurer que nous déployons toutes les ressources nécessaires afin d’avoir de réelles discussions pour obtenir un dénouement qui sera convenable pour tous. »

ABI a mis ses 1030 employés en lockout le 11 janvier dernier, au lendemain du rejet des offres patronales.

Les discussions devraient reprendre sous peu entre l’employeur et les syndiqués en présence du médiateur spécial Lucien Bouchard, qui a récemment été nommé par le gouvernement Couillard dans ce dossier. « J’ai vu une ouverture dans un premier temps », a expliqué M. Croteau, au terme de l’assemblée, lors d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne. « Est-ce que c’est des voeux pieux ? J’espère que cette fois tout le monde parlera d’une même voix et qu’on réussira à s’entendre. »

Le directeur québécois du syndicat des Métallos estime que l’on saura rapidement si les propos de M. Harvey sont des « voeux pieux » puisqu’une rencontre est prévue vendredi avec le médiateur.

Tarif avantageux

Depuis le début du lockout, la direction de l’aluminerie de Bécancour dit exploiter le site avec des cadres, mais à raison d’une série de cuves sur trois. L’entreprise continue donc de bénéficier d’un tarif d’électricité avantageux. Les syndiqués font valoir que l’arrêt et le redémarrage des cuves coûtent environ 100 millions et qu’ABI se prive de profits d’au moins 16 millions par mois en raison de la baisse de production.

M. Croteau s’est également montré déçu que le lockout chez ABI n’ait pas été évoqué par la direction d’Alcoa pendant sa présentation, alors que l’entreprise se vante d’avoir environ 1 milliard $US à retourner ensuite à ses actionnaires.

1030 C’est le nombre d’employés mis en lock-out le 11 janvier dernier par le géant de l’aluminium, au lendemain du rejet des offres patronales.

S’il est possible à son avis de dénouer l’impasse rapidement, le leader syndical a prévenu que les Métallos tablaient déjà sur une stratégie si les pourparlers échouent malgré la présence de M. Bouchard. « Si ça bloque, c’est une campagne américaine que nous allons lancer le 29 mai pour faire connaître notre cause, a dit M. Croteau. Après, ça sera dans le reste de l’Amérique, en Europe et dans le reste du monde. »

Ayant eu l’occasion de s’entretenir avec le patron d’Alcoa avant et après l’assemblée, le directeur québécois des Métallos dit avoir clairement fait savoir que les syndiqués désiraient une entente rapide, mais qu’ils étaient prêts à attendre « le temps qu’il faut » afin d’avoir un contrat de travail satisfaisant.