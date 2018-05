«Le mythe start-up», épisode 2 – Le choix du nom

Créer une entreprise, un beau rêve ou un grand cauchemar? Découvrez cette aventure racontée par ceux qui l'ont tentée. Six étapes. Six épisodes.

Vous avez une histoire à raconter sur l'idée de départ d'une entreprise? Ou des commentaires sur l'épisode? Écrivez-nous à startup@ledevoir.com

Dans ce deuxième épisode, vous découvrirez qu'il est plus compliqué qu'on le pense de trouver le nom de son entreprise. Simon Bédard, le cofondateur de Clinia, explique pourquoi il a dû recommencer à zéro deux fois, en plus de recevoir une mise en demeure inattendue. Les experts de l'écosystème start-up font remarquer que son histoire est malheureusement loin d'être unique.et abonnez-vous pour découvrir les prochains épisodes dès qu'ils seront en ligne. Vous pouvez aussi l'écouter ci-dessous.À venir la semaine prochaine: la composition de l'équipe.Animation et réalisation: Karl Rettino-ParazelliMontage: Élizabeth Potvin-LemayCommunications et engagement: Valérie Duhaime, Catherine Gentilcore, Catherine LegaultGraphisme: Caroline DesrosiersSoutien technique: Guillaume LevasseurProduction: Le Devoir