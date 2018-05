L’action de WestJet a perdu 9,8% après le dévoilement d’un profit en baisse

Calgary — L’action de WestJet Airlines a plongé mardi à son plus faible niveau en plus d’un an après que le transporteur aérien eut affiché un bénéfice en baisse pour son premier trimestre, pendant lequel les coûts du carburant ont été plus élevés.

L’entreprise de Calgary a engrangé un bénéfice de 37,2 millions, ou 32 ¢ par action, pour son plus récent trimestre, comparativement à un profit de 46,7 millions, ou 40 ¢ par action, un an plus tôt. Le profit du premier trimestre était inférieur à celui attendu par les analystes. Ceux-ci visaient en moyenne un bénéfice de 36 ¢, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

L’action de WestJet a cédé 2,16 $, soit 9,8 %, pour clôturer à 19,94 $ à la Bourse de Toronto.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,19 milliard, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 1,11 milliard de la même période l’an dernier. L’augmentation des revenus est survenue alors que la capacité était haussée de 4,3 %. Le trafic de passagers a pour sa part avancé de 6,5 %.

Le coefficient d’occupation, qui mesure dans quelle mesure les avions d’un transporteur sont remplis, a grimpé à 84,8 %, comparativement à 83 % il y a un an. Cependant, les coûts du carburant par litre ont grimpé de 14,1 % comparativement au premier trimestre de l’an dernier.