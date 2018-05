Valeant devient Bausch Health Companies

La firme pharmaceutique québécoise Valeant a annoncé mardi qu’elle sera dorénavant connue sous le nom de Bausch Health Companies.

Valeant, qui s’affaire à se redresser depuis quelques années, a précisé que le changement de nom entrera en vigueur en juillet. Son symbole boursier deviendra à ce moment BHC.

La compagnie a procédé à plus d’une vingtaine de dessaisissements et réduit sa dette de plus de 20 % depuis deux ans.

Valeant a fait cette annonce en même temps qu’elle affichait une perte trimestrielle de 2,69 milliards ou 7,68 $ par action, comparativement à un bénéfice de 628 millions ou 1,79 $ par action l’an dernier.

Ses revenus ont reculé à environ 2 milliards, contre environ 2,11 milliards il y a un an.

Le bénéfice ajusté de Valeant est passé de 273 millions $ l’an dernier à 312 millions cette année.