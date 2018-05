Aldo ferme son centre de distribution

Le détaillant de chaussures et d’accessoires de mode Aldo a annoncé la fermeture de son centre de distribution de l’arrondissement de Saint-Laurent. Cette fermeture, qui entraînera la perte de 139 emplois, ne sera achevée qu’en avril 2019. Poursuivant ses efforts de réorientation de ses activités en réponse à la concurrence de plus en plus forte du commerce en ligne, Aldo confiera à des sous-traitants spécialisés dans la vente en ligne le travail habituellement accompli dans son centre de distribution, peut-on lire dans un communiqué.