Toyota investit 1,4 milliard dans ses deux usines ontariennes

Cambridge, Ont. — Les gouvernements fédéral et ontarien débourseront un total de 220 millions pour soutenir un investissement de 1,4 milliard de Toyota Canada dans ses usines de Cambridge et de Woodstock. L’investissement devrait entraîner la création de 450 nouveaux emplois et prévoit des dépenses de 200 millions de Toyota en recherche et développement au Canada dans les dix prochaines années. Une fois les travaux terminés, les usines de Cambridge et Woodstock deviendront le centre de fabrication du véhicule utilitaire sport RAV4 en Amérique du Nord, incluant ses versions hybrides. Les deux installations emploient actuellement environ 8000 personnes et construisent plus d’un demi-million de véhicules par année.