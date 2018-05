L’impasse commerciale persiste entre la Chine et les États-Unis

Deux jours de négociations menées à Pékin par une délégation américaine de haut rang n’ont pas permis de débloquer l’important contentieux commercial entre les États-Unis et la Chine, trois semaines avant la mise en oeuvre attendue de droits de douane punitifs par Washington.

Dénonçant le colossal déficit des États-Unis avec la Chine et les pratiques commerciales «déloyales» de Pékin, le président américain Donald Trump avait missionné le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, pour mener des tractations avec le régime communiste. À la tête d’une importante délégation, il était jeudi et vendredi à Pékin pour tenter d’éviter une guerre commerciale entre les deux puissances.

L’enjeu est de taille: la Chine est sous la menace, qui pourrait se concrétiser dès le 22 mai, de droits de douane sur quelque 50 milliards de dollars de produits exportés vers les États-Unis. Pékin s’est déjà dit prêt à répliquer avec des taxes sur 50 milliards de dollars de produits américains importés (soja, automobiles, boeuf...) Or, à l’issue de deux jours de pourparlers, «les deux parties ont reconnu qu’il subsistait d’assez importants différends sur certains problèmes», a rapporté l’agence étatique Chine nouvelle, sans livrer de précisions.

Il est vrai que les Américains avaient placé la barre très haut, selon la liste détaillée d’exigences qu’ils ont fournie aux responsables chinois et dont l’agence Bloomberg a rapporté le contenu. Dans ce document, présenté comme un point de départ des négociations, l’administration Trump exigeait une réduction d’«au moins» 200 milliards de dollars d’ici fin 2020 du déficit des échanges annuels avec la Chine (375 milliards de dollars en 2017 selon les chiffres américains)... contre un objectif de 100 milliards précédemment annoncé.

Elle demandait également que les droits de douane chinois soient ramenés au niveau des droits imposés par les États-Unis, et réclamait la levée des restrictions visant les investissements américains. Autres exigences: l’interruption des subventions étatiques à certains secteurs industriels stratégiques ; la fin des transferts de technologies imposés aux firmes américaines ; et une protections renforcée des droits de propriété intellectuelle... autant de tableaux sur lesquels joue Pékin, selon Washington, pour favoriser ses firmes et fausser la concurrence.

En revanche, les Américains demandaient également au régime communiste de «ne pas s’opposer ni répliquer» à l’imposition par les États-Unis de restrictions bloquant l’accès de la Chine à des technologies américaines jugées «critiques»...

Des conditions difficilement acceptables en l’état pour le géant asiatique, qui, selon Bloomberg, aurait précisément réclamé «un traitement équitable» des firmes technologiques chinoises aux États-Unis.