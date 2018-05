MedReleaf et Aurora discutent

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Les transactions sur les actions d’Aurora Cannabis et de MedReleaf ont été brièvement suspendues jeudi, et n’ont repris qu’après que les deux producteurs autorisés de marijuana eurent confirmé avoir entrepris des discussions, tout en précisant qu’aucune entente n’avait encore été conclue. Citant des sources anonymes, le Globe and Mail a indiqué que MedReleaf, établie à Markham, en Ontario, s’était mise en vente sur le marché et qu’Aurora, d’Edmonton, avait décidé de lui soumettre une offre d’achat amicale. MedReleaf a confirmé qu’elle discutait « de temps en temps » avec des acteurs de l’industrie, y compris Aurora Cannabis, au sujet de « divers scénarios ». Aurora Cannabis a conclu mardi son acquisition du producteur autorisé CanniMed Therapeutics, de Saskatoon, après avoir conclu en janvier un accord en espèces et en actions évalué à 1,1 milliard. En février, le producteur autorisé rival Aphria a conclu l’acquisition de la britanno-colombienne Broken Coast Cannabis, une transaction en espèces et en actions évaluée à plus de 200 millions.