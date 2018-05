BCE hausse sa cible de profit

Le géant des télécommunications BCE a haussé jeudi sa prévision de profit, après avoir fait état d’une solide performance trimestrielle pour son réseau Bell Canada et de résultats stables pour sa division des médias.

Dans ses perspectives, la société montréalaise fait passer sa prévision de profit ajusté par action entre 3,45 $ et 3,55 $ pour son exercice en cours. En comparaison, elle avait indiqué en février s’attendre à un résultat ajusté d’entre 3,42 $ et 3,52 $ par action. « Nous avons eu un bon début d’année, tant du point de vue financier et de celui des abonnés, au premier trimestre », a observé le chef de la direction, George Cope, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

BCE a accueilli environ 102 000 nouveaux abonnés à ses services sans fil postpayés, Internet et télévision Internet, soit 39 % de plus qu’au même trimestre l’an dernier. Seulement pour ses services sans fil postpayés, l’entreprise a enregistré un gain net de 68 000 abonnés, réalisant sa meilleure performance pour un premier trimestre depuis 2011, a précisé M. Cope. « Je m’attends pleinement à ce que cette solide croissance des abonnés se poursuive cette année, ce qui placera Bell Mobilité en première position pour la génération de flux de trésorerie parmi les fournisseurs de services sans fil en 2018 », a affirmé M. Cope.

Le profit net de BCE a totalisé 661 millions, ou 73 ¢ par action, au plus récent trimestre. En comparaison, il avait été de 642 millions, ou 73 ¢ par action, un an plus tôt alors qu’un moins grand nombre d’actions étaient en circulation. Les revenus d’exploitation ont atteint 5,59 milliards, en hausse par rapport à 5,34 milliards un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice de BCE s’est établi à 80 ¢ par action.

Le directeur financier de BCE, Glen LeBlanc, a précisé qu’une récente décision réglementaire relative aux tarifs des services d’itinérance de gros à l’échelle nationale s’était traduite par une charge rétroactive non récurrente de 14 millions. Le bénéfice avant impôts, intérêt et amortissement a augmenté de 4,1 % au plus récent trimestre, une croissance qui passe à 4,7 % en excluant cette charge.

Le géant des télécommunications détient aussi le réseau de télévision CTV, des chaînes télévisées spécialisées incluant RDS et TSN, ainsi qu’une grande participation dans Maple Leaf Sports and Entertainment, le propriétaire des équipes professionnelles de hockey, basketball et soccer de Toronto. M. Cope a indiqué que le premier trimestre de sa division des médias avait été « stable », malgré la concurrence contre la couverture de CBC pour les Jeux olympiques d’hiver. Dans l’ensemble, les auditoires de ses chaînes sportives TSN et RDS ont progressé d’une année à l’autre, a-t-il ajouté.