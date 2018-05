Le bénéfice de Gildan recule

Les Vêtements de sport Gildan ont affiché mercredi un bénéfice net en baisse de 19 % pour leur premier trimestre, par rapport à leur performance de la même période l’an dernier. Le fabricant de bas, de sous-vêtements et de t-shirts a engrangé un profit de 67,9 millions $US pour le trimestre clos le 1er avril, comparativement à un bénéfice de 83,5 millions à la même période en 2017. Le bénéfice par action s’est établi à 31 ¢US, en baisse de 5 ¢US par rapport à l’an dernier. En excluant les frais d’acquisition et de restructuration, Gildan a réalisé un profit ajusté de 74,6 millions, ou 34 ¢US par action, contre 90,1 millions, ou 39 ¢US par action.