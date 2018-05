Stingray dans la radiodiffusion

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Groupe Stingray Digital fait l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Newfoundland Capital Corporation. NCC est l’un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, détenant 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada. La valeur de l’opération est estimée à environ 506 millions, ce qui comprend la prise en charge d’une dette nette évaluée à environ 112 millions. La Caisse de dépôt participe au financement dans le cadre d’un placement privé de 40 millions sous la forme de reçus de souscription (de 46 millions si l’option de surallocation est exercée). NCC rejoint des millions d’auditeurs chaque semaine. Elle exploite 72 stations de radio locales et 29 stations-relais dans sept provinces. Son siège est situé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et elle emploie environ 800 professionnels de la radio à l’échelle du pays », peut-on lire dans le communiqué.