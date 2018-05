Le CN commande 350 wagons pour bois

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a annoncé mercredi qu’elle achètera 350 wagons de produits forestiers afin de pouvoir répondre à la demande croissante de ses clients producteurs de bois d’oeuvre, même si ce segment d’activités a généré moins de revenus au premier trimestre. Le CN étudie aussi différentes options pour acheter ou louer 300 wagons additionnels, dont la capacité de chargement maximale est de 129 000 kilogrammes. En plus des nouveaux wagons, le CN dit s’attendre à recevoir la première de 60 nouvelles locomotives GE le mois prochain, et a annoncé récemment son acquisition de 350 nouveaux wagons couverts pour répondre à la demande. Le transporteur ferroviaire a aussi annoncé plus tôt cette année l’embauche de 2000 travailleurs, dont des centaines de chefs de train. Le CN et le Canadien Pacifique ont témoigné de difficultés cet hiver en raison d’une plus grande récolte céréalière que prévu et de conditions météorologiques extrêmes. Le CN a été plus sévèrement critiqué pour sa mauvaise performance, ce qui a ultimement entraîné le remplacement de son chef de la direction.