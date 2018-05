Les résultats de Molson Coors déçoivent

Le brasseur Molson Coors a affiché des ventes en baisse de 4,8 %, à 2,33 milliards $US, pour le premier trimestre comparativement à la même période l’an dernier. Les ventes aux États-Unis, qui représentent plus de 70 % des revenus mondiaux de l’entreprise, ont diminué de 5,8 %. Les ventes canadiennes ont reculé de 2,5 %, à 283,8 millions. Des baisses ont aussi été observées en Europe et sur les marchés internationaux. Le bénéfice net a atteint 278,1 millions, soit 1,28 $US par action, ce qui se comparait à un profit de 208,5 millions, ou 96 ¢US par action, pour le premier trimestre de l’an dernier. Ce profit comprenait un gain de 328 millions lié à un ajustement découlant de l’achat de Miller International et de l’augmentation des prix de vente. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 mars a chuté d’environ 40 %, à 104,3 millions, ou 48 ¢US, contre 172,2 millions, ou 80 ¢US par action, un an plus tôt.