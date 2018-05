Zone euro: la croissance ralentit

Bruxelles — La croissance économique en zone euro a fortement ralenti au premier trimestre, tandis que le chômage est resté stable en mars, au plus bas depuis plus de neuf ans, a annoncé mercredi Eurostat. Ce coup de mou de la croissance en zone euro vient confirmer les craintes de la Banque centrale européenne (BCE). Selon des chiffres provisoires de l’Office européen des statistiques, le PIB des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a crû au premier trimestre de 0,4 %, contre 0,7 % au dernier trimestre 2017. Le chômage en zone euro est resté stable à 8,5 % en mars, comme en février, au plus bas depuis décembre 2008, où il était à 8,3 %. Il avait bondi à 8,7 % en janvier 2009 dans le sillage de la crise économique.