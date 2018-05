Le contrat modèle pour l’industrie forestière est ratifié

L’entente de principe entre Produits forestiers Résolu et le syndicat Unifor, qui doit servir de contrat modèle pour les autres entreprises forestières, a été entérinée dans une proportion de 74 %. Le syndicat Unifor, qui est affilié à la FTQ, en a fait l’annonce mardi. L’entente, d’une durée de quatre ans, prévoit des augmentations de salaire de 2 % pour les deux premières années du contrat, puis de 2,5 % pour les deux années suivantes. De plus, des ajustements salariaux d’une valeur de 0,40 $ l’heure seront versés aux membres de la production. Les salariés de métier, de leur côté, toucheront des ajustements salariaux de 0,75 $ l’heure à compter du 1er mai et de 0,50 $ l’heure à compter du 1er mai 2021. L’entente prévoit aussi une bonification du régime de retraite et d’assurances. Traditionnellement, le contrat modèle établit une sorte de structure que le syndicat cherche à négocier avec les autres usines de pâtes et papiers au Québec, en Ontario et dans l’Atlantique. Ce sont donc 15 000 membres qui pourraient être touchés par ce contrat type.