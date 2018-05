BMO achète KGS

Photo: Aaron Vincent Elkaim La Presse canadienne

BMO Groupe financier a conclu un accord définitif en vue d’acquérir KGS-Alpha Capital Markets (KGS), un courtier en titres à revenu fixe basé à New York. Les modalités de la transaction n’ont pas été précisées. Ce courtier est spécialisé dans la négociation de titres américains adossés à des créances hypothécaires et à des créances mobilières auprès des investisseurs institutionnels. KGS compte 135 employés, dont 84 professionnels de la vente et de la négociation, concentrés à New York et disséminés dans d’autres bureaux aux États-Unis. « Le portefeuille de négociation de KGS est composé à environ 96 % de titres adossés à des créances hypothécaires garanties par des agences (Fannie Mae, Ginnie Mae et Freddie Mac) », peut-on lire dans le communiqué.