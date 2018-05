Air Transat bonifie sa carte hivernale

Air Transat bonifie son offre de liaisons l’hiver prochain. De Montréal, des vols sont notamment ajoutés vers les destinations soleil populaires et des capacités vers l’Espagne et le Portugal.

Air Transat a dévoilé mardi son programme aérien pour l’hiver 2018-2019, qui prévoit notamment la desserte de 34 destinations soleil dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et du Sud et en Floride. Le transporteur reprendra également du service au départ de Montréal et de Toronto vers l’île de Saint-Martin ainsi que vers San Juan, à Porto Rico.

Au départ de Montréal et de Québec, des vols directs seront ajoutés vers Cancún, vers la République dominicaine et vers Fort Lauderdale. « Le transporteur est également heureux d’ajouter des vols directs au départ de Montréal vers Carthagène [Colombie], ainsi que vers Fort-de-France [Martinique] », précise la composante aérienne du voyagiste Transat A.T.

Vers l’Europe, Transat augmente sa capacité hivernale vers Lisbonne et Porto (Portugal), au départ de Toronto et de Montréal, ainsi que vers Malaga (Espagne) au départ de Montréal, en plus d’offrir l’Algarve au Portugal grâce à sa liaison vers Faro.

S’ajoute une carte de routes intérieures bonifiées afin d’alimenter ses liaisons transatlantiques et vers le Sud. « Le transporteur développe fortement son offre entre les grandes villes de l’Ouest (Vancouver, Calgary et Edmonton) vers Toronto et Montréal […] Les vols entre Montréal et Toronto ont également été augmentés », peut-on lire dans le communiqué.

Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat, rappelle que l’hiver 2018-2019 « marque le début d’une période de transition de nos activités liées à notre flotte, puisque nous introduirons graduellement des Airbus A321 à rayon d’action plus court ».