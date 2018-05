L’économie canadienne a crû de 0,4%

Ottawa — Après s’être contractée au début de l’année, l’économie canadienne a rebondi en février, stimulée par les gains du secteur de l’extraction minière et de l’extraction de pétrole et de gaz naturel.

Le PIB a progressé de 0,4 % en février, après s’être légèrement replié de 0,1 % en janvier, a indiqué mardi Statistique Canada. Le secteur de l’extraction minière et de l’extraction de pétrole et de gaz naturel a affiché une croissance de 2,4 % en février. La production de pétrole et de gaz naturel a renoué avec son niveau normal d’activité après que certaines installations ont éprouvé des problèmes qui ont eu une incidence sur leur capacité en janvier.

Les économistes s’attendaient en moyenne à une croissance de 0,3 % en février, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

« Le rebond du PIB en février est encourageant, même si le pétrole est responsable d’une bonne partie de la hausse, puisque la croissance a été assez généralisée », a observé Benjamin Reitzes, stratège chez BMO Marchés des capitaux, dans une note à ses clients. « Pour la Banque du Canada, ce rapport ne change probablement pas grand-chose, mais il renforce l’idée voulant que l’économie affiche une santé décente et qu’elle puisse continuer à avancer lentement mais sûrement. »

Dans l’ensemble, 15 des 20 secteurs industriels étudiés par Statistique Canada ont enregistré une croissance. L’activité des industries productrices de biens a progressé de 1,2 %. La fabrication et la construction ont avancé en plus du rebond de l’extraction minière et pétrolière. Le secteur de la fabrication a avancé de 1 % en février, tandis que celui de la construction a gagné 0,7 %.

Entre-temps, les industries productrices de services ont progressé de 0,1 %, minées notamment par un déclin de 0,5 % du commerce de gros et par la faiblesse du secteur de l’immobilier et de la location. L’activité de revente de maisons a diminué dans la majorité des marchés canadiens à la suite de la mise en place de nouvelles règles hypothécaires en janvier, y compris la simulation de crise par les prêteurs pour les hypothèques non assurées. Les services immobiliers et services de location et de location à bail ont diminué de 0,2 % en février, après avoir reculé de 0,5 % en janvier. C’était la première fois depuis l’été 2010 que ce secteur enregistrait deux baisses mensuelles consécutives.

La production des bureaux d’agents et de courtiers immobiliers a diminué de 7,9 % en février, après avoir enregistré une baisse de 12,9 % en janvier.