Oak Brook — Le mastodonte américain de la restauration rapide McDonald’s a annoncé lundi un bénéfice de 1,38 milliard ou 1,72 $US par action au premier trimestre. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 1,79 $US par action. Les analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research tablaient sur un bénéfice de 1,67 $US par action. Les revenus trimestriels de McDonald’s ont été de 5,14 milliards, tandis que les experts prédisaient des recettes de 4,93 milliards.