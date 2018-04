La pétrolière L’Impériale a mieux fait au premier trimestre

Calgary — La pétrolière L’Impériale a témoigné vendredi d’un bénéfice en hausse au premier trimestre.

La compagnie a affiché un profit de 516 millions, ou 62 ¢ par action, comparativement à 333 millions, ou 39 ¢ par action, au même moment l’an dernier. Ses revenus trimestriels sont passés de 7,2 milliards à 7,9 milliards.

Ses activités en amont, qui incluent les sables bitumineux, ont perdu 144 millions, après avoir perdu 86 millions un an plus tôt. Ses activités en aval, qui englobent le raffinage, ont engrangé 521 millions, comparativement à 380 millions l’an dernier. La production brute d’équivalent pétrole du secteur amont s’est établie à 370 000 barils par jour, une légère baisse par rapport au premier trimestre de 2017.

Le bénéfice trimestriel des activités chimiques est passé de 45 millions à 73 millions.

La pétrolière a souligné que le West Texas Intermediate (WTI) s’est établi en moyenne à 62,89 $US par baril au premier trimestre de 2018, une hausse de 21 % par rapport aux 51,78 $US par baril du même trimestre en 2017. Pour sa part, le Western Canada Select (WCS) s’est établi en moyenne à 38,67 $US par baril et à 37,26 $US par baril pour les mêmes périodes. « Le différentiel entre WTI et WCS s’est considérablement creusé, atteignant 39 % au premier trimestre de 2018, comparativement à 28 % pour la même période en 2017. »

Sa société mère, Exxon Mobil, a annoncé pour sa part un bénéfice inférieur aux attentes au premier trimestre, le coup de mou de ses opérations dans le raffinage et la chimie l’ayant emporté sur l’effet positif de la hausse des prix pétroliers. C’est le deuxième trimestre consécutif en demi-teinte pour ces opérations du premier pétrolier mondial par la capitalisation boursière, lequel met en avant la faiblesse des marges pour expliquer la baisse de ses résultats, rappelle l’agence Reuters.

Le bénéfice net est ressorti en hausse de 16 % à 4,7 milliards $US, soit 1,09 $US par action, au premier trimestre contre 4,01 milliards (95 ¢US par action) un an auparavant. Le consensus Thomson Reuters I/B/E/S donnait 1,12 $US par action.

Le bénéfice de la prospection et de l’extraction a lui bondi de 50 %, grâce surtout à la hausse des prix des matières premières. Dans le raffinage, le bénéfice s’est contracté de 12 % et dans la chimie le recul est de 14 %. La production a fléchi de 6 %, à 3,9 millions de barils d’équivalent pétrole par jour.