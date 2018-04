Les Bourses canadiennes ferment à l’avance

Toronto — La Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal ont fermé hâtivement vendredi en raison de problèmes techniques qui nuisaient aux échanges depuis environ 14 h. Le Groupe TMX, qui détient et exploite ces places boursières, a annoncé sa décision inhabituelle par l’entremise du réseau social Twitter. Un porte-parole torontois de l’entreprise a expliqué que le groupe menait une enquête sur la cause des problèmes, mais qu’il se contenterait de commenter la situation sur le réseau social. Le premier message Twitter a été transmis vers 14 h, alors qu’il restait deux heures d’activités à la séance. Le Groupe TMX a précisé, environ une heure plus tard, qu’il fermait hâtivement tous ses marchés pour le reste de la journée, et s’est excusé des problèmes que cela pourrait engendrer.