Lassonde achète aux États-Unis

Les Industries Lassonde ont poursuivi leur croissance aux États-Unis en mettant la main sur le producteur de jus et de boissons de fruits prêts à boire Old Orchard Brands pour 146 millions $US. La transaction prévoit également que l’entreprise québécoise pourrait allonger jusqu’à 10 millions de plus si certaines cibles financières sont atteintes au cours des deux prochaines années. Propriétaire de marques comme Oasis et Rougemont, Industries Lassonde achètera aussi un terrain sur lequel se trouve une usine pour 4 millions. La compagnie de Rougemont exploite déjà 14 usines réparties au Canada ainsi qu’aux États-Unis et compte plus de 2100 employés. Fondée en 1985, Old Orchard, qui emploie près de 100 personnes, est établie à Sparta, dans l’État du Michigan. La société a généré des ventes de 103 millions $US ainsi qu’un bénéfice d’exploitation ajusté de 15,8 millions au cours de l’exercice 2017.