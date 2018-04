Amazon a plus que doublé son profit

Photo: Ross D. Franklin Associated Press

New York — Le détaillant en ligne Amazon a affiché jeudi un bénéfice du premier trimestre plus de deux fois supérieur à celui réalisé à la même période l’an dernier. L’action de l’entreprise de Seattle, qui a terminé la séance de jeudi à 1517,96 $US sur le Nasdaq, bondissait de plus de 6 % dans les transactions d’après-séance. Amazon a engrangé un bénéfice net de 1,63 milliard, soit 3,27 $US par action, pour le trimestre clos le 31 mars. Les revenus d’Amazon ont bondi de 43 % pour se chiffrer à 51 milliards, alors que les analystes attendaient en moyenne un chiffre d’affaires de 49,9 milliards $US.