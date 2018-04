Nouveau bénéfice trimestriel pour Twitter

Washington — Le réseau social Twitter est parvenu à dégager un bénéfice net pour le second trimestre de suite, son chiffre d’affaires dépassant notamment les attentes des analystes et progressant sur un an de 21 %, a-t-il annoncé mercredi.

Le bénéfice net a atteint, sur la période, 61 millions, comparativement à une perte de 61,5 millions il y a un an et à un bénéfice de 91,1 millions au trimestre précédent. Le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 16 ¢US pour des attentes de 11 ¢US.

« Nous avons augmenté le nombre de nos utilisateurs et avons continué de rendre plus facile la consultation des sujets d’intérêt et des événements sur Twitter », a souligné le p.-d.g., Jack Dorsey, cité dans le communiqué. « Nous avons également introduit un nouveau cadre pour pouvoir traiter de manière plus cohérente les problèmes qui se posent à notre service, notamment en ce qui concerne la qualité de l’information et la sécurité », a-t-il ajouté.

Ces deux trimestres consécutifs dans le vert se veulent rassurants quant à la santé financière de Twitter, qui n’était auparavant jamais parvenu à être profitable. Après un engouement initial suivant son entrée en Bourse en novembre 2013, son action avait régulièrement reculé en Bourse. Elle a toutefois progressé au cours des six derniers mois de quelque 50 %, de 27 % depuis le début de l’année.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a progressé de 10 % sur un an et celui d’utilisateurs mensuels a augmenté de 3 % à 336 millions, un peu plus que les 334 millions attendus par les analystes selon le consensus FactSet. Le chiffre d’affaires a progressé de 21 % à 665,9 millions.

La croissance a atteint 53 % à l’international, qui représente désormais 48 % du chiffre d’affaires, contre 2 % aux États-Unis. Aussi, les vidéos, devenues un support important pour Twitter, ont représenté plus de la moitié des revenus publicitaires, qui ont progressé de 21 % également.

Comme les autres réseaux sociaux, Twitter s’attend à une hausse de ses coûts pour faire face au durcissement attendu de la régulation et mieux contrôler ses contenus en amont. Le groupe a dit s’attendre à augmenter ses effectifs de 10 à 15 % pour, entre autres, améliorer le caractère « sain » des messages qu’il véhicule, retient l’agence Reuters.