Facebook: bond des résultats

San Francisco — Facebook, englué dans le scandale de la fuite de données personnelles, a annoncé des résultats trimestriels en forte hausse mercredi, portés une nouvelle fois par les recettes publicitaires. Le réseau social a dégagé au premier trimestre un bénéfice net de 5 milliards, en hausse de 63 % sur un an et meilleur qu’anticipé en moyenne par les marchés, de même que le chiffre d’affaires, en hausse de 49 % à 12 milliards. Le nombre d’utilisateurs mensuels actifs, élément très observé, a crû de 13 % à 2,2 milliards. Depuis l’éclatement du scandale, plusieurs rumeurs ont laissé entendre que les annonceurs fuyaient la plateforme du réseau social. Mais dans les faits, ils ont ignoré les manchettes, tout comme les utilisateurs l’ont fait. Plus de 1,45 milliard de personnes ont consulté leur compte Facebook au moins une fois par jour au plus récent trimestre, un chiffre en hausse de 13 % par rapport à la même période un an plus tôt.