Bombardier livrera des tramways à Bruxelles

Bombardier Transport a annoncé mercredi s’être entendue avec la société des transports de Bruxelles pour lui livrer au moins 60 tramways dans le cadre d’un contrat dont la valeur pourrait atteindre jusqu’à 586 millions $US. L’entente avec la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) comprend une première commande ferme pour 60 tramways Flexity, soit 322 voitures. La valeur de cette portion est d’environ 206 millions $US. Mais Bombardier pourrait ultimement être appelée à fournir un total de 175 tramways. Bombardier a déjà livré plus de 400 tramways à la STIB depuis les années 1970.