Le dirigeant québécois d’Uber démissionne

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Après avoir été le dirigeant d’Uber au Québec pendant plus de quatre ans, Jean-Nicolas Guillemette a décidé de quitter ses fonctions au sein de la multinationale en invoquant des raisons familiales. Père de trois jeunes enfants, l’homme de 35 ans a indiqué mardi, par l’entremise d’une déclaration, vouloir consacrer les prochains mois à son « rôle de père » et retrouver sa famille. M. Guillemette a été une figure très médiatisée dans le cadre du débat ayant mené à l’implantation d’un projet-pilote au Québec, ce qui a permis à la controversée multinationale de poursuivre ses activités dans la province. Dorénavant, les activités quotidiennes d’Uber au Québec seront dirigées par Virinder Kudhail, l’actuel bras droit de M. Guillemette. Pour sa part, Jean-Christophe de Le Rue deviendra le porte-parole québécois de la multinationale en plus d’être responsable des relations gouvernementales.