Fairfax reprend Toys “R” Us Canada

Toronto — Le détaillant Toys “R” Us demandera la permission de vendre sa division canadienne au conglomérat Fairfax Financial Holdings après avoir mis fin aux enchères pour ses activités canadiennes. Selon des documents présentés au tribunal qui supervise la faillite aux États-Unis, la vente aux enchères n’a pas reçu d’autre offre admissible que la soumission-paravent de la torontoise Fairfax. Le conglomérat, qui a des intérêts dans l’immobilier, l’assurance et la gestion d’investissements, a offert 300 millions américains pour les activités canadiennes du détaillant de jouets.