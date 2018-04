L’ex-patron d’Amaya subit son procès

Le procès pour délit d’initié de l’ancien chef de la direction d’Amaya, David Baazov, et de ses coaccusés, s’est ouvert lundi à Montréal et devrait se poursuivre jusqu’en automne. M. Baazov a plaidé non coupable aux cinq accusations qui pèsent contre lui à la suite d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers du Québec. Il est notamment accusé d’avoir aidé à négocier en possession d’une information privilégiée, d’avoir influencé ou tenté d’influencer le cours du titre d’Amaya et d’avoir communiqué une information privilégiée. Deux autres associés et trois entreprises font l’objet d’un total de 18 chefs d’accusation supplémentaires découlant de l’enquête de l’AMF et ont aussi plaidé non coupable. Les accusations sont associées à des peines d’emprisonnement pouvant atteindre cinq ans et à des amendes de cinq millions.