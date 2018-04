Donald Trump dénonce le cours «artificiellement» élevé du pétrole

Washington — Le président américain, Donald Trump, s’en est pris vendredi aux membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), estimant que les cours du pétrole étaient « artificiellement très élevés ».

« On dirait que l’OPEP recommence. Avec des quantités records de pétrole partout, y compris des bateaux pleins à ras bord en mer », a écrit sur son compte Twitter le républicain. « Les prix du pétrole sont artificiellement très élevés ! Ce n’est pas bon et c’est inacceptable ! » a-t-il lancé.

Cette sortie survient alors que l’OPEP et ses dix partenaires, dont la Russie, tiennent en Arabie saoudite une réunion de suivi de leur accord de réduction de la production avant une réunion officielle en juin à Vienne. Le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled al-Faleh, a estimé vendredi que le marché avait la capacité de supporter des prix du brut plus élevés. M. Faleh s’exprimait à l’occasion d’une réunion ministérielle alors que les prix de l’or noir ont atteint cette semaine leur plus haut niveau en plus de trois ans.

« Je n’ai constaté aucun impact sur la demande avec les prix actuels. Dans le passé, nous avons connu des prix beaucoup plus élevés, deux fois plus qu’aujourd’hui », a dit M. Faleh, dont le pays est le premier exportateur de pétrole dans le monde.

Cet accord, en vigueur depuis début 2017 et valable jusqu’à la fin de l’année, vise à faire remonter les cours du brut. Mais les extractions abondantes des États-Unis, un des trois premiers producteurs mondiaux, compensent la baisse de production de l’Arabie saoudite et de la Russie.