HSBC renonce au fossile

Photo: Miguel Medina Agence France-Presse

HSBC, plus grande banque européenne, a annoncé vendredi qu’elle allait à son tour cesser de financer les centrales à charbon, l’exploitation des sables bitumineux et les forages pétroliers en Arctique. La banque britannique suit ainsi le mouvement dans lequel se sont déjà engagées nombre de ses homologues pour arrêter tout financement des énergies fossiles, souligne l’agence Reuters. HSBC fera une exception pour les centrales à charbon au Bangladesh, en Indonésie et au Vietnam. « Il y a un nombre très important de gens dans ces trois pays qui n’ont pas accès à la moindre électricité », a expliqué John Flint, directeur général de HSBC, lors de l’assemblée générale des actionnaires.