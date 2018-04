Fairfax dépose une offre pour Toys “R” Us

New York — Le conglomérat Fairfax Financial Holding a déposé une offre de 300 millions $US pour racheter les activités canadiennes du détaillant de jouets Toys “R” Us en faillite. Selon des documents juridiques présentés tard jeudi, Fairfax a choisi de jouer le rôle de soumissionnaire-paravent dans le processus d’enchères autorisé lundi par la cour à New York. Cela signifie qu’il pourrait se faire damer le pion par d’autres acheteurs qui feraient une meilleure offre. La proposition de Fairfax surpasse l’offre de 215 millions déposée la semaine dernière par Isaac Larian, le chef de la direction du fabricant de jouets MGA Entertainment, en collaboration avec plusieurs autres investisseurs. L’offre du groupe de M. Larian proposait aussi d’allonger 675 millions pour mettre la main sur 274 magasins américains de Toys “R” Us.