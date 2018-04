Le bénéfice de Rogers bondit

Toronto — Rogers Communications a affiché jeudi un bénéfice net de 425 millions pour son premier trimestre, en hausse de 37 % par rapport à celui de 310 millions réalisé à la même période l’an dernier. Le géant des télécommunications a vu son bénéfice ajusté croître encore davantage, de 45 %, pour atteindre 477 millions en vertu de nouvelles règles comptables que Rogers a commencé à utiliser au trimestre clos le 31 mars. Le profit net a atteint 83 ¢ par action, en hausse par rapport à celui de 60 ¢ par action de l’an dernier, tandis que le bénéfice ajusté s’est chiffré à 93 ¢ par action, contre 64 ¢ par action un an plus tôt. Les revenus totaux ont atteint 3,63 milliards, un chiffre d’affaires en hausse de 8 %. Plus de la moitié des revenus totaux de Rogers provenaient de la division de la téléphonie sans fil. Ceux-ci ont gagné 9 % à 2,19 milliards. Rogers détient l’un des trois grands réseaux nationaux de téléphonie sans fil, et exploite les marques Rogers, Fido et Chatr.