David’s Tea dans le rouge

Le détaillant David’s Tea a plongé dans le rouge au quatrième trimestre et les prochains mois s’annoncent également difficiles, a signalé jeudi son président et chef de la direction, Joel Silver. Alors qu’il continue d’étudier ses options — qui incluent une vente de la compagnie —, le marchand de thé québécois a affiché une perte nette de 16 millions, ou 62 ¢ par action, par rapport à un bénéfice net de 2 millions, ou 8 ¢ par action, il y a un an. Ce résultat s’explique par une charge de dépréciation de 10,1 millions et une autre de 13,5 millions liée à des « contrats déficitaires » qui découlent de boutiques moins performantes. Pour l’exercice, la perte nette du marchand de thé s’est chiffrée à 28,5 millions, ou 1,11 $ par action, alors qu’elle était de 3,66 millions, ou 15 ¢ par action, en 2017. Les ventes sont passées de 216 millions à 224 millions.