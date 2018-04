L’économie américaine déstabilisée par Trump

L’impulsivité économique de Donald Trump commence à afficher ses conséquences néfastes sur l’économie américaine. De Livre beige en Livre beige, la Réserve fédérale peine à atténuer les signaux d’alarme.

Sanctions tarifaires, tergiversations présidentielles autour des grands accords commerciaux et politiques économiques désincarnées produisent leur effet de rétroaction sur l’économie américaine. L’inflation montre des dents avec, à la clé, la menace d’une remontée des taux d’intérêt plus rapide qu’attendu.

Le contenu du Livre beige publié par la Réserve fédérale (Fed) mercredi a pour thème les répercussions craintes et ressenties de la hausse des tarifs commerciaux sur des pans complets de l’économie des États-Unis. Dans ce rapport de conjoncture, le mot « tarif » est mentionné 36 fois, ont calculé les analystes de la Banque TD. « Les antennes de la banque centrale dans les douze régions rapportent que des secteurs variés, allant de l’industrie manufacturière à l’agriculture en passant par les transports, ont exprimé des inquiétudes sur les tarifs nouvellement mis en place ou proposés », peut-on lire dans un texte de l’Agence France-Presse (AFP).

Hausse des prix

Que la spirale des sanctions et des mesures de rétorsion soit enclenchée ou non, le jeu des attentes et des anticipations propulse déjà à la hausse les prix de nombre de métaux de base, qui se répercutent sur le coût des matériaux. Avec une activité économique fonctionnant à plein régime, il ne manque plus que la réforme fiscale du gouvernement Trump pour justifier les appréhensions de dérapage. Déjà, dans son Livre beige précédent, la Fed évoquait les pressions inflationnistes alimentées par l’application de tarifs sur les importations et les intrants que les producteurs américains peuvent encore aisément léguer aux consommateurs. Le secteur de la construction résidentielle en est une illustration probante, les ménages américains encaissant difficilement la facture de droits imposés sur le bois d’oeuvre dans un marché déjà sous haute tension.

« À Chicago, les industriels préviennent qu’ils vont faire subir aux consommateurs la moitié des hausses de coûts des matériaux. Dans la région de Dallas, ce sont les agriculteurs qui sont inquiets alors que la Chine a menacé de taxer le soja américain en guise de représailles. À Boston, un industriel de l’aluminium mécontent a affirmé que les tarifs tuent les emplois américains bien payés. La difficulté à trouver des candidats qualifiés limite les embauches », disent les entreprises de Cleveland. « Paradoxalement, un industriel de Chicago a indiqué que son groupe avait accru la production de son usine chinoise parce qu’il ne trouvait pas les candidats adéquats à embaucher aux États-Unis », énumère l’AFP.

Il a été écrit récemment qu’avec une économie frôlant son plein potentiel et son plein-emploi, le protectionnisme et la stimulation économique à grande échelle de Donald Trump feront sentir leur effet amplificateur sur la devise américaine, sur l’inflation et, par ricochet, sur les taux d’intérêt, dont la hausse attendue serait plus prononcée. Et leur effet de rétroaction sur les dépenses de consommation, sur les déficits, sur l’endettement, public et privé, et sur la valorisation boursière. On pense à cette réforme fiscale inflationniste, à l’assouplissement notoire de la réglementation, particulièrement ressenti dans le secteur financier, et au vaste projet d’investissement dans les infrastructures. La guerre commerciale annoncée ne fait qu’ajouter à la liste des mauvaises politiques de Donald Trump appliquées au mauvais moment.

Le Fonds monétaire international en fait désormais son mantra. L’inflation affiche un risque d’accélération surprise. « L’inflation aux États-Unis pourrait accélérer plus vite que prévu, résultat probable de l’expansion fiscale récente », écrit l’institution de Washington. Il en résulterait une Fed plus « agressive ». « Dans un tel scénario, les conditions financières mondiales pourraient se resserrer drastiquement avec de possibles conséquences négatives. » D’abord pour les États-Unis, qui doivent jongler avec une dette se dirigeant vers les 117 % du PIB d’ici cinq ans sous l’action de la réforme fiscale. Ensuite sur l’économie mondiale, qui affiche aujourd’hui une dette record majoritairement libellée en dollars américains.