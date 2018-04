Une fusion Time Warner–ATT nécessaire

Washington — Le patron de Time Warner a invoqué mercredi les bouleversements « tectoniques » en cours dans le paysage des médias pour défendre sa fusion avec AT&T, contestée devant la justice par le gouvernement américain qui la juge néfaste pour la concurrence. Ce mariage entre un opérateur téléphonique également distributeur de contenus et d’un fournisseur de ces mêmes contenus va-t-il créer un géant des médias qui va étouffer la concurrence ou accoucher d’un nouveau rival de Google et Facebook ? Telle est la question à laquelle devra répondre la justice américaine à l’issue de ce procès qui a commencé le 22 mars. Mais pour les autorités américaines, une telle fusion étoufferait les concurrents et entraînerait des hausses de prix pour les consommateurs.